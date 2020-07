Infastidisce un gruppetto di ragazzi, 38enne picchiato a sangue: è in fin di vita

Lo hanno picchiato a sangue, prendendolo a calci e pugni anche quando era a terra ormai svenuto. Poi sono scappati. Adesso, un 38enne di nazionalità tunisina è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Dell'Angelo di Mestre, dove sta lottando tra la vita e la morte. L'uomo dovrà essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico a causa di un grave trauma cranico.

Secondo quanto ricostruito da VeneziaToday il 38enne, con precedenti di polizia, formalmente residente a Padova, bazzica da tempo nelle località del litorale, tra Jesolo e Cavallino Treporti. Secondo le testimonianze raccolte dai carabinieri intorno alle 4 del mattino era visibilmente ubriaco e avrebbe infastidito un gruppetto di quattro ragazzi seduti all'esterno di un locale a Jesolo. Alcuni presenti sostengono che avrebbe anche lanciato degli oggetti.

I giovani, dopo un iniziale diverbio, si sarebbero messi all'inseguimento dello straniero, riuscendo a fermarlo a circa una ventina di metri di distanza, e lo avrebbero aggredito a calci e pugni. Dopo il pestaggio i ragazzi sono scappati, temendo l'arrivo delle forze dell'ordine. Il 38enne è stato soccorso da un'ambulanza e accompagnato all'ospedale.

Adesso, le indagini dei carabinieri si stanno concentrando sull'analisi delle immagini registrate dalle telecamere e sull'acquisizione di testimonianze per identificare gli aggressori. Si tratterebbe di tre giovani italiani trentenni del posto stando alle prime verifiche. Al momento, rischiano una denuncia per lesioni gravissime, ma la loro posizione potrebbe cambiare in tentato omicidio, o diventare ancora più grave, in base all'evoluzione del quadro clinico del 38enne e agli ulteriori elementi investigativi che saranno raccolti in queste ore.