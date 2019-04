Mamme e bimbi rom aggrediti con minacce e sputi fuori dal cinema

Minacce, lancio di pietre, sputi, insulti al grido "ritorna a casa tua" da parte di un gruppo di ragazzini napoletani contro due mamme e sette bambini rom. A denunciare l'aggressione razzista è l'assessore ai Diritti di cittadinanza del Comune di Napoli Laura Marmorale.

È successo venerdì al cinema Modernissimo di Napoli dove due operatrici della Coop Dedalus avevano accompagnato sette bambini, con le loro mamme, a vedere un film.

"Né le mamme, né le operatrici hanno deciso di reagire, pensando solo a mettere in salvo i bambini, trovando rifugio solo a Piazza Dante, dove sono stati accolti in un bar" sottolinea l'assessore Marmorale. I quattro ragazzini napoletani avrebbero continuato ad inseguirli minacciando di usare i coltelli.

"Un racconto terribile, un episodio di violenza gratuita che ha coinvolto bambini piccoli con l'unica responsabilità di essere di etnia rom".

"Faremo di tutto per rintracciare e denunciare questi ragazzini -sottolinea l'assessore Marmorale- per togliere loro le armi, verbali e materiali, per metterli davanti ai bambini che volevano ferire e umiliare per mostrare loro cosa sono davvero: bambini, persone".

"A nessun bambino, a nessuna mamma deve essere negato il diritto di poter passeggiare per strada, di poter andare al cinema, di poter vivere, perché siamo tutti prima di tutto persone".

Secondo il recente rapporto dell'associazione 21 luglio l’antigitanismo resta uno dei caratteri distintivi della nostra società che a periodi alterni ed intensità differenti, vede aumentare o diminuire la propria forza.

La percezione sempre più diffusa delle comunità rom come ontologicamente e culturalmente differenti, ha contribuito a far sì che anche nel 2018 in Italia si sia registrato un elevato numero di episodi di discriminazione ed incitanti odio nei loro confronti.

Nel solo 2018 l’Osservatorio 21 luglio ha registrato un totale di 125 episodi di discorsi d’odio nei confronti di rom e sinti, di cui 38 (il 30,4% del totale) sono stati classificati di una certa gravità.