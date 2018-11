Sfregiò Gessica Notaro con l'acido: sconto di pena per Tavares

Sconto di pena per Edson Tavares. L'uomo che ha perseguitato e sfregiato con l'acido l'ex fidanzata Gessica Notaro è stato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione dalla Corte di Appello di Bologna. Il sostituto procuratore generale, Gianluca Chiapponi, aveva chiesto 15 anni. L'avvocato di parte civile Alberto Alessi, difensore della ex finalista di Miss Italia, aveva chiesto 18 anni cioè la somma delle due condanne di primo grado. La Corte di Appello di Bologna ha anche confermato l'espulsione di Tavares dal territorio italiano una volta scontata la pena.

Gessica Notaro: “Siamo soddisfatti”

La reginetta di bellezza originaria di Rimini ha commentato così la sentenza all'uscita dal tribunale bolognese: “Siamo più che soddisfatti. I miei avvocati hanno fatto un ottimo lavoro e sono molto contenta, il pubblico ministero anche. L'unica cosa è che la corte è stata garantista nei confronti dell'imputato però è giusto che sia così, in fondo sono state le istituzioni a richiedere questo. La corte è stata sensibile nei miei confronti e a farmi sentire protetta, quindi ho apprezzato veramente tanto. Sicuramente, questo essere garantista è una delle cose da andare a cambiare. Non lo trovo così giusto".

Uniti due procedimenti

Il pubblico ministero Gianluca Chiapponi, nella sua requisitoria, aveva chiesto quindici anni di reclusione in totale. I due procedimenti a carico di Tavares, infatti, erano stati riunificati nella mattinata di giovedì e, oltre all'aggressione con l'acido, il capoverdiano aveva anche una condanna per lo stalking ai danni dell'ex fidanzata. La 29enne è stata danneggiata gravemente al volto e a un occhio e ha subito diversi interventi chirurgici. Nella nuova udienza in tribunale, davanti alla Corte di Appello di Bologna, i giudici, accogliendo la richiesta della difesa del 30enne capoverdiano, hanno deciso di riunire in un unico procedimento i due processi di secondo grado. Il primo riguarda l'aggressione con acido per la quale Tavares era stato condannato, in primo grado, a 10 anni e il secondo si riferisce al reato di stalking, per il quale il Tribunale di Rimini aveva inflitto al capoverdiano una pena di 8 anni, dunque 18 anni in totale.

Il Comune di Rimini e la Regione Emilia Romagna non sono state ammesse come parti civili nel processo di secondo grado. La decisione dei giudici della Corte di appello di Bologna era arrivata nella mattinata di giovedì. Rimaste come parti civili, oltre alla vittima, l' Azienda Ausl della Romagna e l'associazione riminese 'Butterfly', impegnata per contrastare la violenza alle donne e lo stalking. Imputato e vittima sono stati entrambi presenti in udienza, a porte chiuse su richiesta di Tavares. Gessica, 29 anni, giacca bianca e pantaloni, portava occhiali con lenti fotocromatiche e, in mattinata, non portava la benda sull'occhio sinistro gravemente lesionato dall'acido. La giovane, accompagnata dal suo avvocato e da un'altra ragazza, è apparsa provata dopo aver rivisto l'ex fidanzato in aula.