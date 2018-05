"Vegani di merda, fate schifo": ragazzo pestato a sangue fuori dal ristorante

"Vegani di merda", "fate schifo". E ancora: "Che cazzo vi state mangiando?". "Che schifo che mi fate, vieni vieni che ti aspetto". E giù botte come se piovesse. Folle aggressione a Milano fuori da un ristorante vegano di viale Monte Nero, in zona Porta Romana.

Come racconta MilanoToday, è successo tutto mercoledì sera, poco dopo le ventidue: stando a quanto ricostruito dai militari, un branco di cinque ragazzi - tutti giovani tra i diciotto e i venti anni - avrebbe preso di mira un 31enne e suo fratello che erano seduti ad un tavolo all'esterno del locale. I due sono stati insultati per il solo fatto di essere vegani.

Gli insulti e le botte

Quando il trentunenne si è alzato per chiedere ai cinque di smetterla, loro si sono nascosti dietro l'angolo e appena ne hanno avuto la possibilità lo hanno aggredito, impugnando anche una bottiglia di vetro. La vittima, spinta a terra da uno dei cinque, è poi stata colpita con calci e pugni al volto ed è stata salvata soltanto dall'intervento di suo fratello.

Non paghi, dopo aver danneggiato con un sampietrino la vetrina di un altro locale, tre dei cinque sono tornati nel ristorante e - dopo aver cercato di colpire ancora una volta l'uomo - gli hanno rubato la giacca con all'interno il cellulare e il portafogli e sono fuggiti.

Milano, pestato fuori dal locale "veg": in manette quattro ragazzi

Quattro dei cinque aggressori sono stati bloccati dai carabinieri: i componenti del branco a quanto pare sono tutti ragazzi italiani “di buona famiglia”, figli di professionisti e insegnanti. Si tratta di due ragazzi di diciotto anni - uno con precedenti per danneggiamento -, uno di diciannove e uno di venti - già noto per droga e tentata estorsione. Per loro si sono spalancate le porte del carcere.