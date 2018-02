Agguato a Napoli, uccisi due uomini

Le due vittime sono Antonio Mele e Biagio Palumbo. Erano a bordo di un'auto Peugeot in via janfolla nel quartiere partenopeo di Miano quando poco prima delle 20 sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco che non hanno lasciato loro scampo