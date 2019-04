Agguato vicino alla scuola: padre ucciso, ferito il figlio

Paura a Napoli, nel Rione Villa, nell'area Est del capoluogo. Martedì mattina erano da poco passate le 8.30 quando un uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco in un agguato non lontano da una scuola. Una seconda persona è rimasta ferita. In via Ravello, a San Giovanni a Teduccio, sono accorse ambulanze e forze dell'ordine.

Napoli, agguato oggi in via Ravello: ucciso Luigi Mignano

E' successo nei pressi dell'Istituto Vittorino da Feltre. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La vittima è Luigi Mignano, 57 anni, aveva alcuni precedenti di polizia. Il figlio Pasquale, 32 anni, è rimasto ferito a una gamba ed è stato trasportato all'Ospedale del Mare. Il fatto è accaduto tra via Sorrento e via Ravello. La Polizia di Stato indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

La dinamica del tragico fatto di sangue è stata ricostruita: erano in auto Luigi e Pasquale Mignano quando sono stati raggiunti da due persone a bordo di uno scooter che hanno esploso i colpi di arma da fuoco. Ad esplodere i colpi, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato che ha avviato le indagini sull'accaduto, sarebbe stato il passeggero a bordo dello scooter. Sarebbero circa dieci i colpi di pistola esplosi. Il nipote della vittima, un bambino di 4 anni, è rimasto illeso.

Omicidio San Giovanni Teduccio, De Magistris: "Fatto gravissimo"

"E' un fatto gravissimo, accaduto in un orario in cui i bambini e i ragazzi vanno a scuola, in cui la città si mette in movimento. Più volte abbiamo parlato nel comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica della situazione del Rione Villa e di San Giovanni. Devo dare atto alle forze di polizia della nostra città che hanno fatto cose importanti su San Giovanni, con un rafforzamento di controllo del territorio, ma la coperta è sempre quella. Io continuo a chiedere in maniera forte un potenziamento delle forze di polizia. Il Ministro dell'Interno è venuto tre volte in città, promettendo più volte questo rafforzamento che io non ho visto. Non vedo questo rafforzamento nei luoghi importanti, in cui c'è contrasto al crimine, come i commissariati e le caserme. Da un punto di vista della videosorveglianza devo constatare che passi in avanti sono stati fatti, perchè maggiori pezzi della città sono videosorvegliati, anche se si deve fare sempre di più. Di fronte ad attentati di questo tipo la domanda che bisogna porsi è che bisogna fare allo Stato è quella di chiedere più forze di polizia, perchè il controllo del territorio è un compito esclusivo e precipuo dello Stato. Basta parole, servono solamente fatti. Bisogna concentrare la maggior parte delle forze di polizia sul controllo del territorio", il commento del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.“