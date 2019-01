Esplode una bombola di ossigeno: morto un ragazzo di 28 anni

Incidente mortale sul lavoro nella zona industriale di Agrigento. La vittima è Massimo Aliseo, un operaio di 28 anni di una ditta che produce bombole di ossigeno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane originario di Canicattì e residente ad Agrigento, è stato investito dall'esplosione mentre stava ricaricando una bombola. La deflagrazione non gli ha lasciato scampo e i sanitari del 118, immediatamente intervenuti, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Sul posto, una volta scattato l'allame, sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Al lavoro anche i carabinieri della stazione di Aragona che stanno cercando di chiarire l'accaduto. Nel capannone è arrivata anche la squadra specialistica dei militari dell'Arma che si sta occupando di tutti i rilievi tecnici. Il giovane che ha perso la vita era sposato e padre di figli.

Incidente sul lavoro, morto 28enne: il video di AgrigentoNotizie

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il sindacato Cisl: "Assurdo perdere la vita in questo modo"

"Una simile tragedia ci riempie di dolore", commenta in una nota Maurizio Saia dell Cisl, "è assurdo perdere la vita in questo modo, un giovane padre, marito, un lavoratore che prestava la propria opera per assicurare il minimo e indispensabile alla propria famiglia.

Si ripropone con tutta la sua violenza il tema della sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro, non si può e non si deve morire per lavoro, il costo della vita umana per un lavoro è un prezzo troppo alto da pagare, un’altra morte che si poteva certamente evitare, un’altra sconfitta per tutti, istituzioni, datori di lavoro, sindacati".

Video di Calogero Montana, Agrigento Notizie