Al via la 6° edizione di tecnicamente: oltre 1.000 studenti coinvolti in 60 istituti tecnici

Riparte TecnicaMente, il progetto di Adecco che promuove l'alternanza scuola/lavoro insieme a giovani di talento e aziende che questo talento vogliono scoprirlo e metterlo in luce.

Il programma, nato nel 2014 con l’obiettivo di mettere in contatto i giovani provenienti da istituti superiori di estrazione tecnica con il mondo delle aziende, nel 2018 ha raggiunto numeri da record: oltre 1.500 ragazzi coinvolti in 100 scuole di tutta Italia, di cui 700 hanno deciso di entrare nel mondo del lavoro. Adecco li ha supportati nella ricerca di impiego, inserendo quindi nel mondo lavorativo circa 150 ragazzi..

Continua dunque anche nel 2019 l’iniziativa che, in 5 anni e rispetto alla prima edizione, ha visto più che raddoppiare il numero di scuole, il numero di studenti e di imprese coinvolte.

Anche quest’anno gli oltre 1.000 studenti protagonisti di TecnicaMente potranno presentarsi nel mese di maggio attraverso progetti mirati direttamente alle oltre 400 aziende del territorio coinvolte. Al gruppo di studenti, che presenterà l’idea valutata dalla giuria come la migliore, sarà offerta la partecipazione ad attività post diploma gestite da Adecco e volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro.

Una vetrina, dunque, che mette in relazione il tessuto produttivo locale con le scuole del territorio per facilitare l’inserimento professionale e la conoscenza da parte degli studenti delle reali necessità e attitudini richieste dalle imprese in un’ottica di occupabilità che sempre più caratterizza il mondo del lavoro.

Un modo anche per le imprese per incontrare giovani di talento, strutturare un piano di sviluppo delle competenze attraverso l’inserimento di risorse di alto potenziale, migliorare le relazioni con le istituzioni deputate alle attività formative e svolgere attività di employer branding.

“Da quando è nato TecnicaMente, Adecco ha contribuito alla formazione all’inserimento lavorativo di oltre 600 studenti – ha dichiarato Massimiliano Medri, Managing Director Workforce Solutions. Con questa iniziativa, che si unisce alla nostra ordinaria attività di alternanza scuola/lavoro, Adecco vuole fornire il proprio contributo alla creazione di sempre maggiore occupabilità per i giovani, ma anche al loro orientamento.Vogliamo inoltre offrire uan vetrina alle aziende del territorio che sempre più spesso manifestano difficoltà ad incontrare giovani di talento specializzati. TecnicaMente offre proprio l’opportunità a questi due mondi di incontrarsi in un circolo virtuoso di esperienze e competenze”.

I 60 eventi di TecnicaMente sono in programma per tutto maggio e toccheranno 13 Regioni, 37 province, con il coinvolgimento attivo di circa 50 filiali Adecco.