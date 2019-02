Vera, Aurora e Letizia: le speranze dei piccoli pazienti oncologici su un albero di melograno

Forte, salutare e sinonimo di vita come i piccoli pazienti oncologici che ogni giorno lottano per superare la malattia. Anche a Palermo bambini, volontari, medici e genitori hanno piantato tutti insieme un albero di melograno e tanti fiori in occasione della 18esima Giornata mondiale contro il cancro infantile. Sulla terra e sui rami gli stessi bambini hanno affisso i loro nomi e le loro speranze.

L'Aslti, l'Associazione siciliana per la cura dei tumori e delle leucemie infantili, aderisce all'iniziativa della Fiagop (Federazione italiana associazioni genitori Oncoematologia pediatrica), che si è svolta anche in altre città, “Diamo radici alla speranza, piantiamo un melograno”. Appuntamento con volontari, pazienti e genitori, davanti al reparto di Oncoematologia pediatrica del Civico, diretto da Paolo D'Angelo. Iniziative anche nei Comuni di Cefalù, Campofelice di Roccella, Villalba, Aspra, Casteldaccia, Santa Flavia e Bagheria e Partinico.