La tragedia di Albizzate: madre e due figli morti, il terzo si è salvato per miracolo

Una famiglia distrutta in un secondo. La tragedia di Albizzate ha scosso l'Italia intera. Nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 giugno un intero cornicione di copertura dell’immobile che costeggia la via Marconi di Albizzate, un comune in provincia di Varese, è crollato travolgendo Fauzia Taoufiq, classe 1982 e i suoi due bambini, Soulaymane di 5 anni e Yaoucut, neonata di 1 anno. Tre vittime: due sul colpo, la più piccola è morta in ospedale, le sue condizioni erano subito parse disperate ai soccorritori.

Per miracolo si è salvato il terzo figlio, di 9 anni, che aveva attraversato la strada poco prima. Dall'altro lato della strada, ha visto tutto. "L'ho portato al supermercato finché non è arrivato il papà che era al lavoro", ha detto una dipendente del supermercato poco distante. Il bambino è poi stato affidato al padre, sotto shock, e portato all'ospedale di Gallarate per precauzione.

Fauzia Taoufiq aveva i suoi piccoli attorno sé ma non ha potuto fare niente per salvarli. Il cedimento dell'architrave ha fatto crollare per decine di metri il cornicione. L'edificio ospita un piccolo centro commerciale ricavato da un’ex zona industriale. La struttura, 70 metri di lunghezza, è crollata interamente sul marciapiede. I vigili del fuoco ci hanno messo ore a rimuovere le macerie. Nell'edificio c'è un ristorante, poco dopo avrebbe aperto, il bilancio sarebbe potuto essere ancora più drammatico.

"E' stata come un'esplosione" dicono i testimoni. Feriti lievemente il sindaco, che era lì per lavoro, e una donna. "Ero sul marciapiede – racconta il sindaco Zorzo ai giornali locali – ho lasciato passare la signora con i suoi bambini, pochi secondi e non li ho più visti". Il primo cittadino si è salvato proprio spostandosi sotto l’arcata (che è rimasta in piedi) per far passare la mamma con i suoi due bimbi. Questione di un istante. "D’un tratto mi sono sentito avvolto dalla polvere, quando sono riuscito ad aprire gli occhi mi sono reso conto che quella famiglia era rimasta sotto". Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro, un'inchiesta dovrà chiarire le cause del crollo. Si ipotizza un cedimento strutturale. "Un immenso dolore", ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana.

