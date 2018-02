Tenta di uccidere moglie e figlio, massacra il cane e poi apre il gas per farla finita

E' stato fermato Aldo Silva, il 62enne accusato di aver tentato di uccidere la moglie e il figlio a Castellarquato, in provincia di Piacenza.

L'uomo, secondo le ricostruzioni, avrebbe più volte colpito con un giratubi i due parenti poi, dopo aver massacrate anche il cane, ha aperto il gas della cucina e si è chiuso in bagno, per farla finita, ma i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri sono riusciti a farmarlo. Ora Vilma Pighi, 57 anni, e Marco Silva, 24, sono ricoverati in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Parma.

Nella notte tra martedì e mercoledì, all'interno di una cascina di strada Rico, si è consumata la tragedia, come ricostruisce Leonardo Trespidi su IlPiacenza. Alle 3 l’uomo - fanno sapere gli inquirenti - si sarebbe recato nella camera in cui dormiva i figlio e con il giratubi avrebbe iniziarlo a colpirlo più volte su più parti del corpo. La moglie, accortasi di quanto stava accadendo, sarebbe accorsa in difesa del figlio ma anche lei è stata colpita. Aldo Silva si sarebbe poi accanito anche sul cane Ugo, un bastardino che viveva in casa con loro, uccidendolo. In seguito, accortosi di quello che aveva fatto, avrebbe aperto il gas della cucina non prima di aver chiuso accuratamente con strofinacci tutte le finestre dell’abitazione, è andato nel bagno dove alle poco dopo le 9 è stato ritrovato disteso a terra. Vicino a lui c’erano il cane e il giratubi usato per tentare di uccidere moglie e figlio.

A scoprire tutto è stato il cognato di Silva, di passaggio nei pressi dell'abitazione. Una volta entrato dalla porta principale, chiusa ma non a chiave, l'uomo ha trovato la casa invasa dal gas e il 62enne a terra nel bagno, mentre il nipote era steso in un lago di sangue nel suo letto e la donna era a terra sul pavimento. Silva ha dato subito l'allarme, facendo arrivare sul posto i sanitari del 118 e vigili del fuoco.

Aldo Silva è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuaola ed è stato portato in caserma a Castellarquato. "'E’ sereno e ha ammesso di aver compiuto il fatto - ha dichiarato alla stampa il colonnello Scattaretico - ma non si rende conto della gravità. Davanti a noi si è lamentato che il figlio agiva in contrasto a ciò che gli diceva lui ed è da qui che si sarebbe scatenato i raptus. Ha ammazzato anche il cane perché 'sarebbe dovuto morire con lui'".

