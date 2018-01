"Vado a prelevare al bancomat": insegnante scompare nel nulla

Aveva detto ai familiari che sarebbe andata a prelevare una somma di denaro al bancomat ma da allora di Alessandra Taberna, 50 anni, insegnante di Carmagnola (Torino), si sono perse le tracce.

I familiari la stanno cercando disperatamente e sono molto preoccupati in quanto non ha neanche incontrato il figlio con cui non perdeva mai un appuntamento, come riferisce Davide Petrizzelli di TorinoToday.

La donna è scomparsa da cinque giorni, il suo telefono ha continuato a squillare fino a ieri intorno alle 15. Da allora risulta staccato.

Insegnante scomparsa a Carmagnola, l'ultimo post su Fb

Questo l'ultimo messaggio della donna su Facebook, pubblicato lo scorso 9 gennaio 2018: "La dignità, l'onorabilità sta che se io ho dei principi morali ne sono consapevole e quindi avrò un comportamento adeguato ad essi e (cercherò) di tutelarli nel mio rispetto di persona da chi non li rispetta".

Secondo i primi accertamenti è risultato un prelievo effettuato con il suo bancomat lo scorso lunedì 15 gennaio 2018 in uno sportello della zona.

