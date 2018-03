Alessandro Fiori, scomparso nel nulla in Turchia: "Era con me, aveva due telefoni"

Prima segnalazione concreta nel caso di Alessandro Fiori: il giovane iitaliano è scomparso nel nulla in Turchia.

Alessandro Fiori è scomparso

Un telespettatore ha chiamato "Chi l'ha visto?", sostiene di averlo riconosciuto nella fotografia andata in onda su Raitre. "Non è partito dall'aeroporto di Linate, ma da Malpensa - racconta - Era un volo della Turkish Airlines partito nel primo pomeriggio del 12 marzo scorso. Abbiamo viaggiato insieme. Lui è arrivato all'ultimo minuto. Eravamo seduti vicini. Ha chattato per tutto il tempo. Aveva due cellulari di cui uno nuovo che non sapeva tanto usare".

"Abbiamo parlato per tutto il viaggio - dice il telespettatore della popolare trasmissione -. Mi ha detto che sarebbe rimasto due giorni ad Istanbul. Doveva incontrare una persona. Col telefono stava cercando un albergo. Allora gli ho dato indicazione di due alberghi". Proprio in uno di quei due hotel di Istanbul hanno ritrovato il suo bagaglio, il portafoglio, ma soltanto un telefono.

Fiori, originario di Soncino, nel Cremonese, non ha più contattato amici e parenti da quando è arrivato in Turchia. I genitori sono già volati in Turchia ma non sono riusciti a rintracciarlo né a mettersi in contatto con lui. Per questo si sono rivolti ai carabinieri di Soncino, che hanno avviato le indagini, insieme a Europol e Interpol. I genitori di Alessandro Fiori hanno diramato anche un appello attraverso la televisione turca, partecipando a una versione locale di "Chi l'ha visto?".

Alessandro Fiori lavora presso una multinazionale e viaggia spesso all'estero, soprattutto in Russia e Medio Oriente. "Non ha mai avuto problemi con la legge ed è da sempre benvoluto dalla cerchia degli amici più intimi. Nessun litigio, né in famiglia né in paese" dicono i familiari ai quotidiani locali. Al Giorno il padre si dice certo che il figlio non sia fuggito: "Pensiamo a tutto e a nulla. Sappiamo che adesso è senza soldi e forse è spaventato. Magari si è perso e non sa come comunicare, di sicuro non è fuggito".