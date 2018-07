Scomparso da due anni: ora spunta un video shock con un mitra puntato alla testa

L'ultima telefonata risale a quasi sei mesi fa. Di Alessandro Sandrini, 32enne di Folzano (Brescia), non si hanno più notizie da due anni. Il ragazzo è scomparso dopo il suo arrivo in Turchia, dove avrebbe dovuto trascorrere un periodo di vacanza. Ora, scrive BresciaToday, spunta un video shock in cui il giovane viene inquadrato mentre qualcuno gli punta un kalashnikov alla testa, e dall'altra parte un coltello: i suoi rapitori non si vedono ma si vedono bene le armi, nella stanza l'unico volto che si riconosce e il suo.

Lo scrive il Giornale di Brescia: nel video è solo Sandrini a parlare, con un'arma puntata alla testa, certo più magro di quando era partito, con il volto segnato forse da una botta (pare abbia un occhio socchiuso, e l'altro no). Apparirebbe molto spaventato, e ancora una volta chiede aiuto. Come già fatto in passato, nelle quattro telefonate in successione relativamente rapida, tra ottobre 2017 e gennaio 2018, in cui in più occasioni aveva chiesto allo Stato italiano di intervenire. Stavolta avrebbe chiesto aiuto perfino al Vaticano. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, ma anche i Servizi che operano all'estero.

Alessandro Sandrini rapito? Il punto sulle indagini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Alessandro Sandrini potrebbe essere stato rapito da un primo gruppo, e poi “ceduto” a un secondo che ancora oggi lo terrebbe in ostaggio, sul confine turco-siriano. Una situazione purtroppo simile, sempre secondo gli investigatori, alla sfortunata vicenda capitata a Sergio Zanotti, imprenditore di Marone. Anche lui in Turchia dal 2016, anche lui scomparso da due anni. Non si esclude allora che possa essere la stessa organizzazione criminale ad agire, o comunque con lo stesso metodo: l'obiettivo sarebbe quello di ottenere un sostanzioso riscatto dall'Italia, in cambio della vita dei due bresciani scomparsi e rapiti. La madre del giovane Alessandro Sandrini si è lasciata andare a un brevissimo commento, che ben racconta la sua condizione. “Sono molto in ansia dopo aver visto il video, ho paura”. Le indagini proseguono, dall'Italia alla Turchia andata e ritorno. I familiari sperano che Alessandro prima o poi possa tornare.