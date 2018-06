Con la scooter contro una mucca: diciottenne muore dopo un incidente

PALERMO - Cinisi e Terrasini piangono la prematura scomparsa di Alessandro Sclafani, 18 anni, morto ieri a Villa Sofia dove era ricoverato in seguito a un incidente avvenuto venerdì scorso.

Il giovane, di Cinisi, intorno alle 23 è finito contro una una mucca che si trovava in mezzo alla carreggiata mentre era a bordo del suo scooterone, un Honda Sh 125, in via Roccavoli (in contrada degli Androni), a Terrasini. Sclafani viaggiava insieme a una quattordicenne rimasta ferita. Anche la giovane è stata trasferita a Villa Sofia dove attualmente si trova ricoverata al trauma center: ha riportato un "trauma al massiccio facciale", dicono dall'ospedale.

Il ragazzo invece aveva riportato gravi danni neurologici. Sin da subito i medici dell'ospedale avevano capito che le sue condizioni erano gravissime. E dopo tre giorni di agonia Alessandro si è spento. In questi giorni avrebbe dovuto affrontare gli esami di maturità all'istituto superiore Orso Mario Corvino di Partinico. "In una simile circostanza - si legge sulla pagina Facebook della scuola - le parole sono inutili. Ci uniamo al terribile dolore della famiglia".

Cosa ci faceva una mucca libera per strada?

Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia ed individuare eventuali responsabilità. Tante le domande e cui è necessario dare delle risposte: cosa ci faceva una mucca, libera, a quell'ora per strada? Il pastore era alla guida della mandria? Domande a cui cercheranno di dare una risposta gli investigatori.

Ma intanto la notizia della tragedia ha gettato nello sconforto i due paesi. "E' ingiusto e terribilmente incomprensibile - afferma il sindaco Giosuè Maniaci - morire così a questa età per un incidente stradale di questo genere. Abbiamo pregato affinché Alessandro si riprendesse".

