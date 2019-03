Alessia Ciccone è scomparsa, l'appello dei familiari: "Aiutateci a ritrovarla"

Alessia Ciccone è scomparsa nel nulla. Sedici anni e mezzo, disabile, la ragazzina frequenta l'Istituto alberghiero Antonio Esposito Ferraioli, nella zona di Poggioreale a Napoli. Accompagnata a scuola in auto dal papà, come tutte le mattine, ieri la ragazzina non è mai entrata in classe. I compagni e i professori non l'hanno vista. E da allora nessuno ha più notizie di lei. Sulla vicenda indagano i carabinieri e la polizia.

Alessia Ciccone scomparsa da Poggioreale, Napoli

Abbiamo contattato la zia, Anna, che ci ha raccontato di alcune segnalazioni arrivate in queste ore. "Alessia è una ragazzina disabile. Ieri non è entrata a scuola, ci è stato detto che ha passato un po' di tempo al bar lì di fronte all'istituto alberghiero, ha parlato al cellulare con qualcuno e poi è uscita dal locale. Poi avrebbe chiesto ad alcune persone incontrate per strada informazioni su dove prendere un treno per Nola. Non sappiamo altro, purtroppo". Al momento della scomparsa, Alessia Ciccone indossava un giubbotto scuro, scarpe scure, un paio di jeans chiari. E' alta circa 1 metro e 50 centimetri. "Aveva una borsa nera, con una scritta color oro al centro, e un ombrellino azzurro, uno di quelli pieghevoli", ci racconta la zia al telefono. La ragazzina porta gli occhiali.

Alessia Ciccone e la telefonata col papà

Alessia aveva con sé il cellulare al momento della scomparsa. Ed è rimasto acceso fino a ieri sera. "Ieri squillava a vuoto, poi il papà è riuscito a contattarla in serata. Lei non gli ha rivelato dove fosse, ha detto di non voler tornare a casa e dopo pochi secondi ha riattaccato". Da lì il buio. Il telefono di Alessia Ciccone non squilla più. I suoi familiari sono in apprensione, e per questo hanno condiviso un appello sui social: "Aiutateci a trovarla, chi l'ha vista mi contatti con urgenza al 335 6874102 oppure al 3927744961. Condivisione al massimo", scrive su Facebook sua zia Anna.