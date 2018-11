"Ridate i tutori a mio figlio, senza non può camminare": l'appello di una mamma ai ladri

Alessio ha 2 anni e vive a Foligno. Non può più camminare autonomamente. E alcuni ladri venerdì 16 novembre, dopo aver rotto il finestrino dell'auto della sua mamma, hanno portato via la sacca nella quale c'erano i suoi due tutori a gamba intera con i quali fa fisioterapia.

Per lui sono assolutamente indispensabili: e per rifarli possono volerci mesi. La madre Francesca ha chiesto aiuto sulla pagina Facebook "Segnalazioni Foligno". Le condivisioni sono state tantissime, una catena di solidarietà volta ad aiutare il piccolo a ritrovare i suoi preziosi strumenti.

L'appello della madre di Alessio

"Se qualcuno li ritrova, vi prego di contattarmi", è la disperata richiesta della mamma. Il valore non è monetario. Quei tutori sono molto più preziosi, servono a un piccolo uomo che affronta difficoltà che non dovrebbero toccare in sorte a nessun bambino.

Il furto è avvenuto in un parcheggio di Foligno. La donna ha fatto subito denuncia ai Carabinieri. Senza quei tutori il figlio non può deambulare, non riesce a muovere neanche un passo. Sono fondamentali per la sua serenità. Si tratta di un paio di tutori a gamba intera (come si vede dalla foto). Nel frattempo il popolo del web si sta muovendo e, insieme alle Forze dell’Ordine, le ricerche stanno continuando. È molto probabile che dopo essersi accorti del contenuto della sacca, i ladri l’abbiano lasciata da qualche parte. È per questo motivo che mamma Francesca e papà Andrea stanno chiedendo a tutti di fare il possibile per partecipare alle ricerche, anche condividendo l'appello.

"La bustina è di pannolenci verde scuro – ha spiegato Francesca - e fuori c'è scritto Itop officine ortopediche in bianco. Dentro ci sono due tutori a gamba intera. Hanno un grande valore non monetario in quanto sono essenziali per fare la fisioterapia ". Uniamoci all’appello di Francesca e aiutiamola nelle ricerche dei tutori del figlio.

La foto dei tutori rubati