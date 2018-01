Alex e Luca, uccisi dal monossido: funerale unico in chiesa per i due fidanzati

Avranno un funerale unico Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due fidanzati vicentini di 21 anni uccisi martedì dalle esalazioni di monossido di carbonio in una villetta di montagna a Ferrara di Monte Baldo. I due formavano una coppia da ormai più di un anno ed erano in vacanza insieme a due amiche, loro coetanee. Le ragazze si sono salvate, ma per Alex e Luca non c'è stato niente da fare.

Il rito funebre è previsto per il pomeriggio del 5 gennaio ad Arzignano, nella chiesa di San Giovanni Battista. Così hanno voluto le famiglie. Le due parrocchie di provienza dei ragazzi, quella di Bagnolo di Lonigo per Luca e quella della frazione di San Bortolo Arzignano per Alex, non avrebbero potuto contenere la folla di parenti, amici e conoscenti.

Don Alessio Graziani, portavoce del vescovo di Vicenza, ha dichiarato:

"La scelta di celebrare insieme i funerali di Alex e Luca risponde ad una precisa richiesta delle loro famiglie a cui la Chiesa in questo momento di immenso dolore desidera essere vicina con le parole della fede. Di fronte alla morte di due giovani, ogni altro commento ci pare quantomeno inopportuno"

Ad officiare il rito don Roberto Castegnaro. "C’è rispetto per quella che stata la loro relazione: non li consideriamo di certo pubblici peccatori. La Chiesa condanna l’omosessualità esibita. Io non ho conosciuto direttamente nessuno dei due, ma non mi sembra fosse questo il caso", sono le sue parole riportate da Il Gazzettino.

"Queste famiglie un esempio virtuoso per tutti amano e rispettano i loro figli con dignità anche nell'estremo dolore", ha scritto su Facebook la senatrice Monica Cirinnà.

Proprio la madre di Luca ha commentato un post legato alla vicenda sulla pagina Facebook di Arcigay Vicenza: "Mio figlio non si è mai nascosto, i sentimenti li ha sempre dimostrati a faccia alta, e Alex Idem".