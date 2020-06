Alex Zanardi rimane sedato e intubato: il nuovo bollettino medico di oggi

"Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata". Lo riporta il nuovo bollettino sulle condizioni cliniche di Alex Zanardi. "La direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il prossimo bollettino medico sarà diramato alle ore 12 del 24 giugno".

La scorsa è stata la quarta notte in terapia intensiva per Alex Zanardi al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, dove si trova ricoverato da venerdì sera dopo l'intervento neurochirurgico per i traumi al cranio e al volto riportati a seguito dell'incidente con l'handbike contro un tir lungo la stra provinciale 146 nel comune di Pienza (Si). "Le condizioni del paziente sono stabili, non si sono registrate novità significative", fa sapere l'ospedale. Le condizioni di Zanardi anche se stabili restano gravi. L'ex pilota di Formula 1 continua quindi ad essere tenuto in coma farmacologico. Sono ripresi, intanto, gli interrogatori da parte della Procura di Siena volti a chiarire gli aspetti logistico-organizzativi della staffetta 'Obiettivo Tricolore' durante la quale è rimasto ferito Zanardi.