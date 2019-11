Cade dal cestello mentre pota gli alberi: morto sul colpo

Un operaio di 49 anni, Romeo Reo, è stato trovato morto sul terrazzo di un’abitazione che si affaccia sulla provinciale che collega Alezio e Gallipoli, in Salento. Stando alle prime informazioni l’uomo stava effettuando dei lavori di potatura quando, per cause ancora da accertare, è caduto al suolo dal cestello di un ponte elevatore.

La tragedia è avvenuta intorno all’ora di pranzo. Dopo la richiesta di soccorso sul posto è giunta subito un’ambulanza del 118 partita dal vicino ospedale di Gallipoli, il "Sacro Cuore di Gesù", ma medici e operatori non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’operaio. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico da sfondamento con emorragia massiva. L'uomo sarebbe morto sul colpo.

Sul luogo i carabinieri della compagnia di Gallipoli, i vigili del fuoco e gli uomini dello Spesal di Maglie che dovrà stabilire se siano state adottate tutte le misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori.

Per effettuare la manutenzione degli alberi di pino - scrive LeccePrima - era stato noleggiato un ponte elevatore con cestello manovrabile con un telecomando.

Secondo una prima ipotesi, l’uomo potrebbe aver perso l'equlibrio dopo essere stato colpito da un ramo, ma la dinamica della tragedia è tutt’ora al vaglio delle forze dell’ordine