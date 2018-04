Alfie ha dimostrato che i medici sbagliano, speranza Roma per il bimbo di Liverpool

Il caso di Alfie Evans sarà esaminato di nuovo dall'Alta Corte britannica questo pomeriggio durante una nuova udienza fissata dal giudice Anthony Hayden. Lo riferisce la stampa locale, spiegando che l'udienza è stata fissata alle 15:30 locali, le 16;30 in Italia. Il giudice ha convocato i legali di tutte le parti in causa, inclusa la famiglia e l'ospedale Alder Hey di Liverpool, dove il bambino è ricoverato, dopo gli sviluppi delle ultime ore.

Alfie, ultime notizie: alle 16 la sentenza

Al piccolo Alfie Evans, affetto da una malattia neurologica degenerativa, era stato staccato ieri il respiratore che gli forniva ossigeno. Il bambino ha respirato da solo per dieci ore, una circostanza che secondo il padre avrebbe stupito anche i medici, che pensavano che il piccolo sarebbe morto nel giro di pochi minuti. Questa mattina ad Alfie è stato ridato ossigeno e i medici hanno anche deciso di idratarlo.

Alfie, la famiglia si sente più italiana che inglese

"Alfie è un leone e sta lottando. Sono 14 ore che respira da solo. Ora è il momento della diplomazia che si sta muovendo e siamo ottimisti che Alfie possa venire in Italia. Perché al contrario di quello che dicono a Liverpool, il piccolo può viaggiare". A parlare all'Adnkronos Salute è Emmanuele Di Leo, presidente di Steadfast onlus, l'assocazione che sta assistendo a Liverpool la famiglia di Alfie Evans insieme ad altre organizzazioni.

"Quello che ha fatto il governo italiano è stato bellissimo ora la famiglia si sente più italiana che inglese. Ci sono tante persone vicino a Tom (il padre) e Kate (la mamma) che stanno coordinando tutte i vari aspetti, dall'assistenza medica al possibile viaggio in Italia".

Alfie, la speranza italiana per il bimbo di Liverpool

In mattinata la presidente dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, Mariella Enoc, aveva dichiarato di aver parlato con l'ambasciatore a Londra Raffaele Trombetta, al quale ha riferito che "l'équipe del Bambino Gesù è allertata e pronta a partire in pochi minuti" e che "il ministro Pinotti si sta attivando per dare l'aereo".

"Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l'ossigeno però c'è bisogno di trasportarlo" ha spiegato Mariella Enoc, intervenendo al programma di Alessandro Milan 'I funamboli' su Radio 24.

"Poco fa ho parlato con l'ambasciatore Trombetta, a cui ho detto che l'equipe del Bambino Gesù è allertata e pronta a partire in pochi minuti. Il ministro Pinotti si sta attivando per dare l'aereo".

La mamma di Alfie: "Ha dimostrato che i medici sbagliano"

"Ad Alfie è stato concesso ossigeno e acqua. E' incredibile. Non importa cosa succederà, ha già dimostrato che questi dottori si sbagliano". Sono le parole postate dalla mamma di Alfie Evans, Kate, questa mattina dopo la notte trascorsa dal piccolo senza il supporto del respiratore. La procedura di distacco era partita dopo il nuovo responso del giudice Anthony Hayden.

Nel post pubblicato dalla mamma anche due foto del bimbo di 23 mesi: nella prima riposa fra le braccia di Kate, senza i tubicini per l'ossigeno, nel secondo scatto ha invece le cannule.