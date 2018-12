Tragedia in discoteca, Alice è uscita dal coma: "Mamma, non mi lasciare più"

"Mamma, dammi la mano, non mi lasciare". Quando Alice è uscita dal coma farmacologico, ha guardato la sua mamma e le ha detto queste parole. La ragazza, 15 anni, è ricoverata all'ospedale di Ancona dopo essere rimasta gravemente ferita nella tragedia di Corinaldo. Ieri si è risvegliata e ha ricominciato a respirare senza l'aiuto delle macchine. "Non ti lascio più. Ho vissuto un incubo, stavo impazzendo dal dolore, ora impazzisco di felicità". Così Daniela, madre di Alice, ha raccontato gli attimi in cui la ragazza si è risvegliata nella Rianimazione degli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona.

"Ha riconosciuto me, la madre e la sorella. Mia figlia sta bene", ha raccontato il padre Pierpaolo, carabiniere in servizio a San Lorenzo in Campo che ha ricevuto in questi giorni tanti attestati di vicinanza anche da parte dei più alti gradi dell'Arma regionale e da varie parti d'Italia.

Alice era tra i feriti gravi. I medici dell'ospedale di Ancona hanno spiegato che è in buone condizioni ma ancora sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva. La ragazza è confusa ma cosciente e ha chiesto di tornare a casa ma, hanno spiegato i medici, "questo è prematuro". Le condizioni degli altri sei feriti gravi restano stabili. Si tratta di giovani, tenuti in coma farmacologico, che potrebbero avere subito lesioni anche per mancanza di ossigeno. Stabili, tra gli altri, anche le condizioni di due ragazzi ricoverati in codice giallo, ma tenuti sotto stretta osservazione.

Per gli studenti degli istituti e dei licei dove studiavano le giovanissime vittime morte nella discoteca "Lanterna azzurra" quello di oggi è un triste ritorno sui banchi dopo il fine settimana di terrore a Corinaldo (Ancona) e di dolore per la morte dei compagni. Gli istituti scolastici frequentati dai ragazzi e dalle ragazze morte nel club, dove erano andati per lo show del trapper Sfera Ebbasta, si sono stretti fin dall'inizio intorno alle famiglie delle vittime.