Alessio è morto nel paradiso delle vacanze: "Molte contraddizioni, vogliamo la verità"

Una giovane vita spezzata: fare chiarezza è doveroso. Un giovane di 24 anni, Aliosha "Alessio" Calipari, originario della Bielorussia ma residente a Reggio Calabria, è morto in un resort in Madagascar: vi lavorava da quasi un anno come animatore. Sarebbe stato trovato in fin di vita nella piscina del resort, e tutti i soccorsi sono stati vani: Aliosha è deceduto in ospedale. In base alle prime ipotesi, Calipari sarebbe morto per annegamento, ma non tutto sarebbe chiaro e la polizia locale indaga.

Aliosha, che a casa, a Reggio, tutti chiamavano Alessio, era stato adottato da piccolo insieme a due fratelli da un medico italiano.

Morte Aliosha Calipari, Siclari (Forza Italia): "Contraddizioni"

A chiedere che sia fatta piena luce è anche il senatore di Forza Italia, Marco Siclari: "Il governo si impegni da subito per capire cosa è accaduto ad Alessio Calipari. Ho fatto visita alla famiglia che chiede di conoscere cosa è successo al giovane. E' un suo sacrosanto diritto sapere la verità. Ci sono molte contraddizioni nei racconti dell'accaduto e sarebbe opportuno approfondire da subito per fare chiarezza con tutti gli strumenti utili e necessari. Il villaggio in cui è morto Aliosha è dotato di telecamere a circuito chiuso e le immagini registrate potrebbero essere utili per capire cosa è successo dal momento del 'possibile incidente' fino al ritrovamento di Alessio in fin di vita, avvenuto diverse ore dopo. Il giovane era stato poi trasportato ancora vivo in ospedale".

Molti i messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Aliosha: "Un altro angelo è volato in cielo, sarai sempre nel cuore di chi ti ha amato" scrive Gianni.