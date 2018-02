Neve e gelo, Buran mette in ginocchio l'Italia: e martedì si replica

E gelo fu. Le previsioni meteo sono state rispettate: l’arrivo di Buran è stato – in effetti – un evento eccezionale. Questa mattina gli abitanti di Roma si sono svegliati con la città imbiancata: poco dopo l'una di notte i primi fiocchi hanno fatto capolino sulla città eterna e per l'intera notte la neve è continuata a cadere imbiancando la Capitale da Ostia fino alla Cassia. Una copiosa nevicata, andata avanti fino a tarda mattinata, che ha mandato in tilt la città.

Pesanti i disagi alla circolazione: in servizio fino a cessata allerta sole linee di bus dotate di gomme termiche per garantire gli spostamenti lungo le direttrici principali della città. Regolare il servizio metro, mentre la caduta di alcuni alberi ha fatto penare chi è stato costretto a servirsi dei tram. .Sono circa quindici gli alberi caduti e quaranta gli interventi attivati per neve, secondo l’assessora capitolina all’Ambiente Pinuccia Montanari . Per non rischiare nulla, nonostante per la giornata di domani il tempo sia in deciso miglioramento, il Comune ha deciso che le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche domani.

Neve e gelo su gran parte d’Italia

Ma i fiocchi non hanno imbiancato solo Roma. Nevicate copiose anche in Abruzzo (nell’interno come sulla costa) nelle Marche, in Campania (sopratutto in Irpinia nel Salernitano) e in Umbria. Al nord inveve ha prevalso il gelo: temperature polari in Piemonte (-9 a Cuneo, - 6 ad Asti) e in Lombardia: a Milano alle sette di questa mattina la colonnina di mercurio segnava -3 ma nella notte la temperatura è scesa fino a -6. E nei prossimi giorni si replica: a Roma è previsto sole, ma la temperatura sarà comunque sottozero e si annunciano gelate. Al nord il peggio dovrebbe arrivare da giovedì in poi: sono attese copiose nevicate dal Friuli alla Liguria.

Il bollettino della protezione civile

Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile, dalle prossime ore è previsto il perdurare delle nevicate sui settori costieri delle regioni centro-meridionali adriatiche e nuove nevicate sulla Sardegna. L’avviso prevede il persistere di nevicate fino a quote di pianura su Abruzzo, Molise e Puglia, nonché su Marche e Sardegna al di sopra dei 200-400 metri, con sconfinamenti fino a quote di pianura. Le nevicate determineranno apporti al suolo da deboli a moderati. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, 27 febbraio, allerta gialla su Abruzzo e Molise, nonché su parte dell’Emilia Romagna.

Pesantissime le ripercussioni del maltempo sulla linea ferroviaria. Sul nodo ferroviario di Roma (con conseguenze ovvie in tutti gli altri snodi) i treni hanno iniziato ad accumulare ritardi di ore fin dalla mattinata, tanto che nel pomeriggio Trenitalia ha deciso di cancellare tutti i treni Intercity con destinazione Roma Termini o con partenza da Roma Termini.

I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso integrale del biglietto.

A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, anziché l'indennità del 50% prevista dalle normative europee.

Rimborsi Trenitalia e Italo

Italo ha predisposto rimborsi e indennizzi per i passeggeri che hanno subito ritardi o disservizi a causa del maltempo. La compagnia di trasporto ferroviario lo comunica in una nota in cui spiega:

"A fronte dei pesanti ritardi della giornata odierna dovuti, secondo quanto comunicato da Rfi, al blocco di alcuni scambi nel nodo di Roma per avverse condizioni climatiche abbiamo predisposto rimborsi ed indennizzi per i viaggiatori coinvolti. Dispiaciuti per i disagi subiti stiamo provvedendo ad avvisare tempestivamente tutti i passeggeri attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali".