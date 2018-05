Il racconto degli alunni eroi: così hanno salvato la vita alla prof disabile bloccata in casa

La storia degli alunni "eroi" che hanno salvato la loro professoressa disabile ha fatto il giro d'Italia.

Le telecamere di Mattino Cinque sono andati a parlare proprio con i ragazzi, per farsi raccontare la loro versione dei fatti e mostrare un esempio di scuola che funziona, un rapporto costruttivo tra studenti e insegnanti.

La donna, disabile con problemi motori, era assente inspiegabilmente da due giorni, senza aver dato alcun preavviso. Preoccupati per lei, visto che non aveva mai mancato una lezione, i ragazzi hanno telefonato al titolare di un ristorante nei pressi dell'abitazione della docente per chiedere di andare a verificare. Quando l'uomo ha bussato alla porta, ha capito che qualcosa non andava e ha dato l'allarme: la professoressa, che vive da sola, era in difficoltà per una caduta e non riusciva ad alzarsi da terra. La docente, ormai senza pericolo, è già tornata in classe.

“Sono ragazzi svegli, ma di grande grandissimo cuore”, ha scritto la donna su un diario esprimendo tutta la sua riconoscenza nei confronti dei propri alunni.