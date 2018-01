Amatrice, pastificio apre selezioni per le prime nuove assunzioni dopo il terremoto

Il Pastificio Strampelli, in costruzione a Torrita, frazione di Amatrice, aprirà le selezioni di personale per figure qualificate che opereranno all'interno del proprio stabilimento a partire dal prossimo 1 febbraio. Qui si darà il via alla produzione della prima pasta secca artigianale di Amatrice. Prende così forma concreta la promessa dell'imprenditore reatino Marzio Leoncini ad Amatrice e ai Comuni limitrofi, destinatari di un gesto di solidarietà ma anche di una scommessa economica, a sostegno del territorio duramente colpito dal terremoto del 2016.

Amatrice, le figure professionali rischieste

Saranno valutati i curricula per operaie e operai addetti alla produzione, al confezionamento, al magazzino e logistica, operaio elettricista e tecnico meccanico, addetto alle pulizie, responsabile amministrativo, responsabile segreteria, pastaio e supervisore della produzione e responsabile della qualità.

Per le assunzioni sarà data la preferenza agli abitanti di Amatrice e dei Comuni limitrofi, a testimoniare la volontà di voler sostenere non solo l'economia locale ma anche il tessuto sociale del territorio.

"Siamo certi che questa terra, così amata e così forte, ricca di risorse umane di grande capacità e professionalità che daranno spessore e valore aggiunto alla nostra azienda con il loro lavoro, la loro tenacia e la loro determinazione a ricollocarsi in una realtà produttiva che valorizzerà l'immensa ricchezza naturalistica di questi luoghi e la tradizione dei buoni prodotti conosciuti in tutto il mondo" ha spiegato l'imprenditore.

L'indirizzo mail per la trasmissione dei curricula è selezione.pastificiostrampelli@gmail.com.

