Firenze, giovane ambulante nigeriano picchiato da due balordi incappucciati

"Erano in due, con il cappuccio in testa. Si sono fermati a poca distanza da me. Ho chiesto perché mi guardassero male e loro mi hanno colpito alla bocca e al torace". A parlare è Mike Okoh, ambulante nigeriano di 28 anni, in Italia da cinque con regolare permesso di soggiorno. Ieri mattina il 28enne è stato oggetto di una brutale aggressione che resta ancora senza un movente. I fatti nel sottopasso alle Cure, a Firenze. I due balordi, descritti come uomini intorno ai 30 anni, lo hanno colpito senza dire una parola. Poi sono poi fuggiti in direzione di viale don Minzoni.

Il giovane intende ora formalizzare la denuncia in questura. La testimonianza di Mike, che tutti i giorni vende fazzoletti e accendini nel sottopasso delle Cure, è stata raccolta dalla polizia, chiamata da alcuni passanti.

"Sono caduto a terra, perdevo sangue dal labbro e loro sono scappati", racconta il 28enne. Mike ora sta meglio, anche se lamenta ancora qualche dolore al torace. "Ho avuto paura ma resto qui, certo". Per sincerarsi delle condizioni del ragazzo è passato anche il presidente del Quartiere Michele Pierguidi.

La notizia del pestaggio, lanciata con un post sul gruppo Facebook 'Sei o sei stato delle Cure se' da un residente, si è diffusa sul social a macchia d'olio e stamani aveva già raccolto centinaia di messaggi di sdegno per l'accaduto, con prese di posizione nette contro il razzismo e di solidarietà verso il giovane.

Questa mattina sono stati tantissimi i residenti che sono passati a salutare Mike. "Perché qui è benvoluto da tutti, è uno di noi. Non ha mai dato alcun fastidio a nessuno", dice Serena.

C'è chi è sceso nel sottopasso con la colazione. Qualcuno ha donato una moneta, altri ancora un 'semplice' abbraccio. Non poco di questi tempi.