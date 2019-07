Carabiniere ucciso, uno dei due americani bendato in caserma: la foto imbarazza l'Arma

Nelle ultime ore sta girando in rete una fotografia che ritrarrebbe uno dei due indagati nell'inchiesta sull'omicidio del vicebrigadiere Mario Rega Cerciello, probabilmente Natale Hjorth, mentre viene interrogato in caserma davanti a un Pc con una benda agli occhi e le manette ai polsi. La fotografia, di cui non si conosce la provenienza, ha fatto scattare accertamenti da parte dell'Arma dei carabinieri che, qualora l'immagine dovesse risultare vera, è pronta a prendere provvedimenti nei confronti di chi quella benda ha posto durante l’interrogatorio.

Bendato e ammanettato durante l’interrogatorio: la foto choc di uno dei due americani in caserma imbarazza i carabinieri - La Stampa https://t.co/Ip5eH7ryiS via @LaStampa — La Stampa (@LaStampa) July 27, 2019

"Già individuati i responsabili"

"Quello che è accaduto è inaccettabile - ha detto a Repubblica Francesco Gargaro, Comandante provinciale di Roma - L’indagine interna per accertare responsabilità disciplinari e penali ha già individuato i responsabili. I militari in questione sostengono che il fermato fosse stato bendato per non riconoscere sui monitor dei pc le immagini di altri sospettati. In ogni caso, abbiamo già denunciato alla magistratura quanto accaduto e gli esiti dei nostri accertamenti".

Ilaria Cucchi: "Sono cose che non devono accadere"

''Queste sono cose che non devono accadere''. Lo dice all'AdnKronos Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, commentando la foto che ritrae uno dei due americani indagati mentre viene interrogato in caserma davanti a un pc con una benda agli occhi. ''Di qualsiasi cosa si possa essere accusati e qualunque sia la nazionalità'' spiega, aggiungendo che ''il mio pensiero va comunque alla famiglia del vice brigadiere''.

(In alto il tweet de "La Stampa" che ha pubblicato la foto in esclusiva)