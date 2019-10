Va in ospedale dopo essere stata picchiata, il compagno la raggiunge e le rompe il naso

Ha picchiato la compagna mandandola al pronto soccorso e non pago l'ha raggiunta in ospedale dove ha continuato con le botte fino a romperle il naso. A finire in manette, ad Ancona, un ragazzo di 19 anni fermato ed arrestato dalla polizia dopo aver tentato di fuggire dal nosocomio.

Per provocare ferite ancora più gravi, prima di picchiare la compagna l’uomo avrebbe indossato un grosso anello. Il pestaggio è andato avanti finché alcune persone presenti in ospedale non hanno allertato la polizia. La donna è stata soccorsa dai sanitari con fratture al setto nasale, tumefazioni ed escoriazioni al viso: tutte lesioni guaribili in 30 giorni.

Lui, un 19enne incensurato, è stato arrestato per e trattenuto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell'udienza di convalida.