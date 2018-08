Incidente Bologna, identificata l'unica vittima: è Andrea Anzolin

Andrea Anzolin, 42 anni, è l'unica vittima della tragedia di Borgo Panigale. C'era lui alla guida dell'autocisterna che ha tamponato il camion, scatenando l'esplosione.

Anzolin, originario del comune vicentino di Agugliaro, era dipendente della "Loro" di Lonigo, azienda che produce e commercia carburante. L'autoarticolato trasportava materiale infiammabile, che dopo lo schianto è deflagrato insieme all'altro mezzo. Anzolin era sposato, senza figli.

Aperta un'inchiesta per disastro colposo

Le telecamere dell'autostrada hanno ripreso il momento dello scontro. Nelle immagini diffuse dalla polizia si vede l'autocisterna tamponare il mezzo che la precedeva. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta per disastro colposo a carico di ignoti per accertare la dinamica dell'incidente.

La deflagrazione ha fatto crollare buona parte del ponte dell'A14, dividendo in due l'Italia e scavando in tangenziale un enorme cratere. La viabilità, in quel punto, è sospesa e Autostrade e la prefettura hanno già comunicato percorsi alternativi per chi si trova a dover passare nel nodo di Bologna. L'onda d'urto ha raggiunto negozi, ristoranti e case in tutta la zona, provocando un centinaio di feriti. Decine di residenti sono stati evacuati e hanno passato la notte fuori casa. Procede agli accertamenti e ai rilievi la polizia stradale di Bologna d'intesa con la Procura competente.

Il premier Conte in visita ai feriti

Decine e decine i feriti dopo l'incidente, distribuiti negli ospedali cittadini e più gravi ricoverati a Parma e a Cesena, nei centri Grandi Ustionati. Tra i più gravi c'è anche un poliziotto della stradale, ustionato gravemente ma, parrebbe, non in pericolo di vita.

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è andato in visita al Bufalini di Cesena per portare ai feriti la vicinanza del Governo.

