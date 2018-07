Italiano scomparso a Londra da tre mesi: appello per trovare Andrea

Andrea Casula, 41 anni, è scomparso dallo scorso 20 aprile. Si era trasferito a Londra dalla Sardegna per lavoro un anno fa.

L’ultima persona a vederlo è stato il proprietario dell’appartamento che aveva preso in affitto da pochi giorni. I familiari lanciano un appello, su Facebook è stata creata una pagina “Cerchiamo Andrea” e attraverso la nota trasmissione televisiva "Chi l’ha visto?" si spera di ottenere informazioni utili.

Andrea Casula, scomparso nel nulla a Londra

Andrea è alto un metro e ottanta, pesa 110 chili. Porta sempre i capelli rasati. Non porta barba e baffi. Ha una cicatrice sulla parte alta del naso. Ha 4 tatuaggi di scarsa fattura. Non indossa orecchini, piercing né occhiali da vista. Ha con sé il portafoglio con i documenti, un trolley azzurro e il cellulare, che dal 20 aprile risulta essere spento.

Una cugina che quotidianamente sentiva Casula esclude l'ipotesi dell'allontamento volontario: "Non se ne sarebbe mai e poi mai andato senza dirci dove e con chi - dice a UnioneSarda.it - Ci raccontava sempre per filo e per segno dove andava e assieme a chi era, anche per una semplice uscita con gli amici". La Farnesina e l'ambasciata italiana a Londra sono state informate.