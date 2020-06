"Buon compleanno Angela Celentano, oggi compi 27 anni": il messaggio commovente dei familiari

Il 10 agosto 1996 Angela Celentano aveva tre anni: scomparve nel nulla sul Monte Faito (Napoli) durante una gita della comunità cristiana frequentata dalla famiglia. Mistero fitto da allora, tra false piste investigative e indagini formalmente archiviate dalla Procura solo di recente. Oggi Angela Celentano avrebbe 27 anni e, nel giorno del suo compleanno, i familiari hanno voluto ricordarla con un post su Facebook. La sua famiglia non si è mai arresa, lasciando sempre accesa la fiammella della speranza di poterla riabbracciare. Il ricordo non sbiadisce anche se sono passati ventiquattro anni da quel giorno.

Con un post sulla pagina Facebook nata proprio per raccogliere eventuali segnalazioni di avvistamenti, le sorelle di Angela - Rosa e Naomi - le fanno gli auguri con questo messaggio: "Buon compleanno Angela! Oggi compi 27 anni. Si, compi. Perché in noi è sempre e ancora viva la speranza di poterti rivedere e riabbracciare un giorno. Sicuramente tante cose sono cambiate, tante cose sono successe, ma il tuo ricordo è sempre vivo in noi. Conserviamo gelosamente ogni cosa e ogni ricordo che ci lega a te: il tuo modo di parlare, il tuo modo di correre, la tua curiosità, la tua risata, i tuoi occhietti vispi, le tue espressioni. Ogni cosa di te è impressa dentro di noi e nulla potrà mai portarci via questo, almeno questo. Andiamo avanti, con la forza di Dio dentro, pensando che ogni giorno che passa è un giorno in meno a quello in cui ci rivedremo. Siamo sempre qui, sorellina. E oggi i nostri migliori auguri vanno a te. Ti vogliamo bene. La tua famiglia".

Quello di Angela Celentano rimane un caso irrisolto. Negli anni le ricerche non si sono mai fermate e spesso sono state alimentate anche false speranze, come quella della cosiddetta pista messicana e di Celeste Ruiz. La famiglia, tuttavia, non si arrende. I genitori di Angela Celentano, Maria e Catello, originari di Vico Equense in provincia di Napoli, hanno creato un sito che raccoglie le foto della bambina (e le immagini di come potrebbe essere oggi), per mettere insieme tutti gli elementi che possano aiutare eventuali testimoni a farsi avanti per fornire elementi utili alle ricerche della bambina scomparsa 24 anni fa.