Angela, ferita nell'esplosione di Parigi: il web si mobilita per aiutarla a "ballare di nuovo"

Tanta solidarietà, da tutto il mondo: perché la strada è in salita, e le difficoltà non mancheranno, ma Angela ce la farà a realizzare il suo sogno. La sospingono in tanti. Angela Grignano è la 24enne originaria del Trapanese rimasta ferita nell'esplosione che sabato 12 gennaio ha distrutto una panetteria nel quartiere parigino dell'Opéra, a causa di una fuga di gas. Sulla piattaforma Go Fund me è stata lanciata una raccolta fondi, per iniziativa del fratello della giovane: "Angela avrà bisogno di tante cure e la sua ripresa richiederà mesi di lavoro, fisioterapia, cure mediche e risorse. Vi chiediamo di aiutare come meglio potete, ogni tipo di donazione farà la differenza! Aiutateci a far tornare Angela a ballare!"

Angela Grignano, ferita nell'esplosione di Parigi

Sabato Angela stava andando a lavorare in rue de Trevise, all'hotel Ibis di Parigi, quando è stata colpita in pieno dall'esplosione. "Angela ha solo 24 anni e si è avventurata da sola dalla Sicilia a Parigi, in Francia. Ha vissuto in questo nuovo paese solo pochi mesi, sperando di aprire nuove porte e realizzare il sogno di ballare in questa città famosa in tutto il mondo - scrive la famiglia nell'appello per la raccolta fondi - Arrivata all'ospedale Laribosiere e' stata indotta in coma farmacologico e ricoverata d'urgenza nel reparto di rianimazione dell'ospedale con ferite alla mano e alla gamba destra. La sua mano è stata operata subito, ma la sua gamba era in condizioni terribili e, dopo aver ricevuto una prima operazione, e' stata sottoposta a una seconda operazione di sei ore in una struttura specializzata".

#HelpAngelaDanceAgain: forza Angela!

"Non siamo sicuri di quanti altri interventi chirurgici Angela dovrà subire per rimettersi in piedi, ma siamo molto soddisfatti dei suoi progressi, tuttavia ci sono ancora molti passi da fare per tornare alla normalità". I soldi raccolti serviranno per sostenere le sue spese ospedaliere e i costi di riabilitazione, per finanziare le cure specialistiche, per sostenere la sua famiglia e il bisogno di rimanere a Parigi per stare vicino alla giovane.

Angela "sta avendo una seconda possibilità nella vita, ora stiamo chiedendo il tuo sostegno per aiutarla a tornare a ballare ancora", scrive la famiglia, composta dal padre Vincenzo, elettricista, da mamma Pina, dal fratello sacerdote don Giuseppe, e da Salvatore, il fratello che vive in Texas, a Houston. Sono già stati raccolti quasi 15mila euro. L'hashtag scelto per questa campagna è proprio #HelpAngelaDanceAgain: forza Angela!