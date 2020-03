Sbanda e finisce con l'auto nella scarpata: morta una donna di 48 anni

Una donna di 48 anni, Anna Crea, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella mattina di sabato 7 marzo sulla strada provinciale tra Bovalino e Platì, nei pressi di contrada Scarfarina di Benestare, nella provincia di Reggio Calabria. Per la donna, residente nel comune di Bianco, non c'è stato nulla da fare.

Incidente in provincia di Reggio Calabria: morta Anna Crea

Secondo una prima ricostruzione, la dinamica del sinistro è in corso d'accertamento, la Hyundai i10 sulla quale viaggiava la donna, dopo aver sbandato, ha sfondato il guardrail prima di finire la sua corsa in una scarpata.

Nonostante l'immediatezza dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 48enne. Sul posto sono intervenuti, il personale del 118, gli uomini dell'Arma e una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Bianco.