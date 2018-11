Donna uccisa da un colpo di pistola alla testa: arrestato l'ex marito

Lo scorso 20 novembre Angelo Lavarra, guardia giurata di 43 anni, aveva denunciato di aver trovato l'ex moglie priva di vita, uccisa da un colpo di pistola alla testa. Poco più di una settimana dopo, questa mattina, al termine di un lungo interrogatorio, Lavarra è stato sottoposto a fermo di indiziato di reato per omicidio.

Cade quindi l'ipotesi di suicidio, inizialmente presa in considerazione, per la morte di Anna Filomena Barretta, rivenuta cadavere nella camera da letto dell'appartamento di Marano Vicentino che divideva con Lavarra, anche se non erano più sposati.

Al termine delle indagini condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Thiene, sono stati raccolti, grazie anche all’ausilio tecnico scientifico del RIS di Parma, indizi che hanno escluso il suicidio della donna e indotto ad adottare, quindi, il provvedimento restrittivo cautelare in carcere. Il gip sarà chiamato, nelle prossime ore, a valutare gli elementi probatori raccolti ed eventualmente a convalidare l’atto.