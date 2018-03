Pavia, blitz nella notte: 'marchiate' le case degli antifascisti

Blitz contro gli antifascisti nella notte a Pavia. Questa mattina decine di abitazioni hanno trovato sulla loro porta o sul citofono un pezzo di carta fotocopiata a colori con la scritta: “Qui ci abita un antifascista” e le bandiere rossa e nera barrate con il simbolo del divieto.

Lo hanno denunciato sui loro profili social gli stessi interessati, tra cui ci sono militanti dell’Anpi, attivisti di formazioni di sinistra e antirazziste, il segretario del circolo di Pavia Ovest del Partito Democratico, Ottavio Giulio Rizzo, e l’assessore comunale alla Cultura Giacomo Galazzo che sul suo profilo Facebook ha scritto: “Stamattina ho trovato questo. Sono venuti a casa mia per appenderlo sul mio campanello, e a quanto leggo non sono il solo. A questo gesto squadrista, a questa intimidazione vergognosa rispondo con orgoglio che sì, lì ci abita un antifascista. E state certi che tornerò fuori da quella porta per dirlo a voce alta, tutte le volte che potrò #maipiùfascismo”. Sul blitz compiuto la notte scorsa stanno indagando gli investigatori della Digos della Questura di Pavia.