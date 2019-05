Antinori, confermata l'assoluzione dall'accusa di traffico di ovociti

Confermato in secondo grado il proscioglimento dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di gameti per Severino Antinori, il noto ginecologo condannato di recente in appello a 7 anni e 10 mesi per un (presunto) prelievo forzato di ovuli ai danni di un'infermiera spagnola, avvenuta alla clinica milanese Matris tre anni fa.

Ginecologo Antinori assolto: la decisione della Corte d'Appello di Milano

A deciderlo oggi, martedì 28 magio, è stata la Corte d'Appello di Milano, che ha dichiarato "inammissibile" il ricorso della Procura contro il proscioglimento, nel filone processuale sul presunto traffico di ovociti alla Matris, deciso a luglio 2018 per Antinori. Il ginecologo è difeso dai legali Carlo Taormina, Tommaso Pietrocarlo e Gabriele Maria Vitiello.

Il ricorso dei pm, infatti, è stato depositato fuori dai termini previsti per legge. È stato confermato il proscioglimento anche per altri imputati. Secondo il gup Alfonsa Ferraro, non era emerso "alcun elemento di prova relativo all'acquisizione di gameti da immettere in un ipotetico mercato".