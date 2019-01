Antonino scomparso, la famiglia avvertita dopo due anni: "E' morto e sepolto"

Antonino Donato, 40 anni di Petrosino (Trapani) se ne era andato anni fa in Spagna. La sua famiglia però non aveva più avuto sue notizie, era come se si fosse volatilizzato. Dopo averne denunciato la scomparsa, i parenti sono rimasti in attesa, cercando più volte di scoprire cosa fosse successo finché non sono stati convocati dalla Questura per un riconoscimento fotografico: per le autorità spagnole Antonino sarebbe morto per cause naturali il 18 gennaio 2017. Alla comunicazione però non è stato allegato alcun certificato medico e non è stato detto alla famiglia neppure dove si trova la salma.

Secondo fonti investigative, scrive Il Corriere della Sera, l'ospedale di Madrid dove Antonino è stato portato ha fornito per sbaglio un cognome errato e il Consolato d'Italia si è messo a cercare una famiglia che in realtà non esisteva. Non essendo stato quindi possibile rintracciare i Donato, il comune di Madrid è fatto carico delle esequie di Antonino.

Il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone ha ricordato Antonino con un post su Facebook: