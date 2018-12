Tesserino da giornalista "alla memoria" per Antonio Megalizzi

Antonio Megalizzi, il giovane italiano rimasto ucciso nell'attentato di Strasburgo, non era ufficialmente un giornalista. Quello che faceva, il suo impegno, la sua passione nel raccontare l'Unione Europea, lo rendevano già giornalista: a breve avrebbe completato la pratica per ottenere il titolo da pubblicista.

Dopo un'iniziativa promossa da Mauro Keller, presidente regionale dell'Ordine del Trentino Alto Adige, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti ha riconosciuto il tesserino alla memoria a Megalizzi. La data di iscrizione riportata sulla tessera è quella dell'11 dicembre, il giorno dell'attentato.

"Antonio ci teneva particolarmente, per lui diventare giornalista era una vocazione per la quale non si risparmiava – ha detto Michela Biancofiore, deputata di Forza Italia - sacrifici e lavorando spesso anche a titolo gratuito, come a Strasburgo e per amore della notizia vera. Ringrazio in particolare il Presidente Mauro Keller per avermi fatto pervenire il tesserino affinché potessi anticiparlo, alla fidanzata Luana".

Ieri la salma di Megalizzi è tornata in Italia, accolta allo scalo militare di Ciampino dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insieme al Capo dello Stato c'erano anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro e il presidente della provincia di Trento.

I funerali di Antonio Megalizzi sono previsti giovedì alle 14.30 nel duomo di Trento, come ha fatto sapere all'Adnkronos don Mauro, parroco della chiesa Cristo Re di Trento, dove è stata allestita, d'intesa con la famiglia del ragazzo, la camera ardente per dare l'ultimo saluto al giovane. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo Lauro Tisi. La salma di Megalizzi è arrivata intorno a mezzanotte e mezza a Trento. La camera ardente resterà aperta ininterrottamente fino a domani a mezzogiorno circa.