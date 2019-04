Anziana ruba 100mila euro ad un coetaneo per giocarli in SuperEnalotto e Gratta e vinci

Utilizzava il conto corrente di un coetaneo come 'bancomat' per finanziare le sue giocate, ma è stata scoperta. Un'anziana donna di 80 anni è stata arrestata al termine dell'operazione "Cash machine", dei Carabinieri di Riva del Garda, in provincia di Trento: l'anziana signora avrebbe spillato, in poco più di un anno e mezzo, una somma che sfiora i 100mila euro ad un uomo benestante, anch'egli anziano.

Il sospetto è venuto ai familiari della vittima, che si sono rivolti ai Carabinieri. La donna è stata pedinata in incognito per alcuni giorni finché i militari non hanno ottenuto prove sufficienti per incastrarla: quasi quotidianamente si recava allo sportello bancomat con il malcapitato coetaneo, inducendolo a prelevare cospicue somme di denaro.

In base alle prove raccolte la Procura di Rovereto ha iscritto la donna nel registro degli indagati ed in seguito il GIP ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare per evitare che l'uomo finisse sul lastrico. I soldi sottratti non sono stati recuperati in quanto la donna era solita spenderli nel giro di poco tempo al gioco, con SuperEnalotto e Gratta e Vinci.