Anziana ritrovata viva: da tre giorni era dispersa nei boschi

Ritrovata viva dopo tre giorni all'addiaccio. Lieto fine nella cronaca della scomparsa di Pierina Filippin la settantaduenne di Claut di cui non si avevano notizie da martedì scorso.

La donna è stata trovata in condizioni precarie, prona nel canalone di un'area coperta da una fitta vegetazione. In stato confusionale ma viva. Era appena a trecento metri di distanza in linea d'aria dalla sua abitazione, ma a cinquanta metri di dislivello più in alto della stessa.

Le ricerche, coordinate dai Vigili del Fuoco, hanno avuto il supporto essenziale del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Valcellina, presente con quindici operatori. Infatti sono stati i tecnici del Soccorso Alpino a rinvenire la donna, grazie alla partecipazione di tre cani molecolari provenienti da Trento e Bolzano. Il fiuto dei cani ha condotto tra ieri sera e questa mattina sul luogo del ritrovamento. La donna si trovava

Determinante per l'esito delle ricerche il fiuto dei tre cani che hanno accompagnato i soccorritori. I tre "cani molecolari" provenienti da Trento e Bolzano hanno insistentemente indicato alle squadre di ricerca che avevano già battuto in precedenza la zona: una prima volta ieri sera, poi intorno alle tre del mattino in una successiva perlustrazione e infine questa mattina intorno alle 8.

La donna è stata trasportata con la barella dei soccorritori nei pressi della piazzola di sosta dell'elicottero e condotta con quest'ultimo, dopo la visita del medico di bordo, a Udine. Hanno collaborato alle ricerche anche la Guardia di Finanza, la Guardia Forestale e la Protezione Civile.