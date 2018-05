A 92 anni esce di casa e vaga per il quartiere, poi il lieto fine: ritrovata dalla polizia

Era uscita di casa facendo perdere le proprie tracce, ma per fortuna a rintracciarla ci hanno pensato gli agenti della polizia. Protagonista di questa storia una donna di 92 anni, che ieri, dopo essere uscita di casa, aveva iniziato a vagare in stato confusionale per le strade di Val Melaina. A notarla è stato un uomo, che si è rivolto agli agenti in via Monte Cervialto per segnalarne la presenza.

Gli agenti a quel punto si sono avvicinati e hanno iniziato a parlare con la 92enne, riuscendo a risalire al suo indirizzo e a riaccompagnarla a casa, dove ha potuto riabbraciare i familiari che, nel frattempo avevano già presentato la denuncia di scomparsa.

La pagina Facebook della Questura di Roma ha pubblicato la foto dell'anziana in compagnia di un'agente, raccontando la vicenda.

La notizia su RomaToday