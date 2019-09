Orrore a Messina, anziana di 90 anni picchiata e violentata da due ragazzini

Picchiata, violentata e derubata da due ragazzini. Un episodio agghiacciante quello di cui è rimasta vittima un’anziana di 90 anni a Messina. L’aggressione si è consumata nella notte tra domenica e lunedì: i due giovani si sarebbero fatti aprire la porta dalla donna affermando di essere amici del nipote. Poi la violenza cieca.

Messina, anziana picchiata e rapinata in casa

Una volta dentro i malviventi hanno iniziato a picchiare con violenza l'anziana mettendo a soqquadro l’abitazione in cerca di denaro ed oggetti preziosi. La polizia, intervenuta poco dopo, ha ritrovato la signora a terra, seminuda e forte stato di choc.

I controlli medici e le indagini della polizia

La vittima è stata trasportata immediatamente al Policlinico di Messina dove si trova tutt’ora ricoverata in gravi condizioni. A quanto sembra solo in seguito ai controlli medici la realtà è venuta fuori in tutta la sua drammaticità: l’anziana non era stata solo picchiata, ma almeno uno dei due avrebbe anche abusato di lei.

Le indagini della polizia hanno permesso di risalire in breve tempo ai responsabili: si tratta di un 17enne e di un 14enne, rintracciati dagli agenti con gli abiti intrisi di sangue ed in evidente stato di agitazione. Secondo MessinaToday uno dei due sarebbe effettivamente amico di un nipote della donna aggredita.

Nella circostanza, sono stati sequestrati a loro carico un coltello a serramanico ed oggetti immediatamente riconducibili alla vittima. I due minori arrestati sono stati condotti nel centro di prima accoglienza del tribunale per i minorenni di Messina.