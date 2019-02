Rette da duemila euro al mese, ma gli anziani venivano trattati così: il video agghiacciante

Rette da duemila euro al mese, ma in quella casa di cura, tra maltrattamenti e abusi, il soggiorno degli anziani era diventato un vero e proprio incubo. Sveglie nel cuore della notte, violenze fisiche, alimenti scaduti, terapie farmacologiche non seguite: queste alcune delle sevizie a cui sarebbero stati sottoposti gli ospiti - in tutta una decina – di una casa famiglia di San Benedetto Val di Sambro, piccolo comune nell’Appennino Bolognese. Un comportamento aggravato dal fatto che gli anziani versavano in condizioni di inferiorità fisica e psicologica.

Anziani maltrattati: il video girato nella casa di riposo

Eppure le immagini raccolte dai carabinieri nel corso delle indagini non lasciano spazio a dubbi: il filmato mostra gli operatori strattonare violentemente gli anziani. Due di loro vengono addirittura afferrati con forza per il collo. E non è tutto: chi aveva difficoltà ad andare in bagno veniva abbandonato a se stesso e una donna avrebbe anche subito abusi sessuali.

Il blitz dei carabinieri

Il loro incubo è finito solo con il blitz dei carabinieri che hanno arrestato arrestato il titolare della struttura, un 52enne, e tre operatrici sanitarie cui la moglie del titolare. Il provvedimento è stato firmato dal Gip Alberto Ziroldi, le indagini coordinate dal sostituto procuratore Stefano Dambruoso. Il 52enne ora è in carcere, mentre le altre tre sono agli arresti domiciliari.

Bologna, violenze e abusi sugli anziani: le indagini

Le indagini sono partite quando la voce ha cominciato a spargersi in paese. I carabinieri hanno voluto vederci chiaro e hanno scoperto che in quella struttura, aperta solo da un anno, le violenze erano all’ordine del giorno. A rafforzare il quadro accusatorio,oltre ai filmati di cui abbiamo parlato sopra, ci sarebbero anche intercettazioni ambientali inequivocabili. Dopo il blitz dei militari tre degli anziani ospiti sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti, mentre gli altri sono stati trasferiti in altre strutture.