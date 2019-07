Muoiono la stessa notte uno accanto all'altro: erano sposati da cinquant'anni

Sono morti uno accanto all'altro nel loro letto, condiviso per oltre 50 anni di matrimonio. A scoprire i cadaveri dei due coniugi, entrambi di 83 anni, è stato il figlio di 52 anni.

I due, originari della provincia di Agrigento, erano mano nella mano nella loro abitazione di via Giuseppe di Vittorio, a Milano. Sono morti nella stessa notte, quella tra giovedì e venerdì, la più calda dell'anno. Il figlio era andato a trovarli perché il telefono squillava a vuoto. La morte sarebbe avvenuta per cause nauturali.

I carabinieri della compagnia Porta Magenta hanno eseguito dei controlli nell'abitazione per scongiurare l'ipotesi di un doppio suicidio o di un omicidio-suicido. Il magistrato ha però stabilito che l'autopsia sui corpi non era necessaria. Dopo 50 anni passati insieme, i due coniugi sono dunque morti per cause naturali, uno accanto all'altro. Tenendosi per mano.