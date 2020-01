Anziano muore in ospedale, badante denunciata per truffa e circonvenzione di incapace

Lo avrebbe abbandonato in uno stato di malnutrizione e degrado tanto che per un anziano è stato necessario l'intervento del 118 e il ricovero in ospedale. Il dramma, di cui dà notizia LatinaToday, si è consumato a Gaeta, dove i carabinieri hanno denunciato una donna di di origine russa che faceva da badante a un anziano disabile, deceduto il 20 gennaio scorso.

Secondo i carabinieri la donna non se ne curava tenendolo in uno stato di grave malnutrizione. Quando l'anziano è stato ricoverato all'ospedale di Formia ed è poi deceduto, la donna si sarebbe appropriata del suo appartamento, dove tuttora risiede. Poco prima la donna sarebbe riuscita a farsi intestare la proprietà e anche a farsi attribuire la delega alla riscossione della pensione dell'uomo, di cui aveva dunque incassato tutto il denaro.

A conclusione dell'attività di indagine i carabinieri hanno denunciato la badante per truffa, abbandono e circonvenzione di incapace.