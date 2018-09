Cronaca / Italia

Chiede di vedere il mare per l'ultima volta, l'ambulanza si ferma sulla spiaggia

A volte per fare la differenza bastano dei piccoli gesti come quello dell’equipaggio di un'ambulanza della Croce Rossa di Ivrea che ha esaudito il desiderio di un 88enne, trasportato dalla Toscana al Piemonte per ragioni di salute. Il toccante messaggio della famiglia diventa virale sui social