Anziano povero ruba al supermercato, i carabinieri pagano il conto per lui

Un uomo di 81 anni di Lagonegro, in provincia di Potenza, è stato sorpreso a rubare alcuni generi alimentari in un supermercato. Un furto del valore di pochi euro. Il personale lo ha scoperto, ma la storia ha avuto un finale a sorpresa.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno parlato con l'anziano, che ha consegnato i generi alimentari presi dallo scaffale, e alla fine sono stati i militari a pagare quanto dovuto.

I militari si sono trovati di fronte una storia drammatica, trattata con la massima sensibilità. Infatti l'uomo era cosciente e dispiaciuto per l'azione commessa, ha raccontato il suo disagio economico derivante dal fatto di percepire una pensione molto esigua, che non gli consentirebbe di condurre una vita dignitosa, e quindi era disperato e in uno stato di necessità. Per questo alla fine i militari hanno deciso di pagare il conto al posto dell'anziano signore e, considerando l'esiguità del valore della merce rubata, senza prendere provvedimenti a suo carico.