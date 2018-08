Adescavano minorenni on line per sesso: tre arresti

Adescavano minorenni on line per rapporti sessuali, dando loro dai 50 ai 200 euro. La Polizia di Stato di Aosta ha arrestato tre persone, accusate di aver indotto alla prostituzione, per un periodo continuativo, alcuni giovani minori di età.

L'attività di indagine, iniziata nel 2017, condotta anche attraverso strumenti informatici e telematici, ha permesso di appurare l´esistenza di una "rete di prostituzione minorile", approfittando della quale i soggetti tratti in arresto hanno ripetutamente compiuto atti sessuali con giovani minorenni, nella piena consapevolezza della loro età. Attuato l'adescamento, attraverso l'inserzione di annunci on line su siti web d'incontri, seguivano gli incontri in diversi luoghi, anche appartati, stabiliti di volta in volta, in occasione dei quali i minori svolgevano le prestazioni sessuali richieste, ricevendo ciascuno un corrispettivo in denaro contante variabile dai 50 ai 200 Euro.

Le modalità di approccio, particolarmente allarmanti ed idonee ad attingere un'amplissima rete di minori, nonché la forte probabilità di reiterazione delle gravi condotte poste in essere, hanno portato all´emissione delle misure cautelari, con conseguente accompagnamento in carcere dei soggetti coinvolti nella vicenda.