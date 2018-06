La Francia a muso duro sul caso Aquarius: "La linea dell'Italia fa vomitare"

La linea tenuta dal governo italiano sul caso Aquarius "fa vomitare". A dirlo, nel corso di un’intervista all’emittente francese Public Sénat, è stato il portavoce di En Marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron. Gabriel Attal ha spiegato che parlare di migranti è "disumanizzante" per le vittime, perché a bordo della nave Aquarius "ci sono persone: uomini, donne e bambini". E ha aggiunto: "È inammissibile fare della piccola politica con degli esseri umani", "ciò che sta facendo il governo italiano è immondo".

Parole destinate senza dubbio a far discutere. Anche perché lo scorso luglio, dopo l’ennesima emergenza umanitaria nel Mediterraneo, lo stesso Macron si era dichiarato ben poco disposto ad aiutare il nostro Paese chiudendo di fatto i porti francesi: "Non confondere rifugiati e migranti economici. Manteniamo le nostre frontiere", aveva detto il presidente francese. E ancora: per affrontare le crisi migratorie "bisogna condurre in maniera coordinata in Europa un'azione efficace e umana che ci permetta di accogliere i rifugiati politici che corrono un rischio reale perché fa parte dei nostri valori, senza però confonderli con i migranti economici e senza abbandonare l'indispensabile mantenimento delle nostre frontiere".

Ma il portavoce di En Marche non è stato l’unico politico europeo ad attaccare Salvini e l’esecutivo per il caso Aquarius. Critiche arrivano anche dalla Spagna con la neo-ministra della Giustizia Dolores Delgado che avverte: "Non è questione di buonismo o generosità, ma di diritto umanitario. Ci possono essere responsabilità penali internazionali per la violazione dei trattati sui diritti umani".

Intanto la nave Aquarius è ancora ferma al largo di Malta. "Siamo a ventisette miglia a Nord Est di Malta, abbiamo ricevuto questa mattina dei rifornimenti da parte di una nave italiana e abbiamo anche ricevuto la conferma scritta dal MRCC di Roma che il nostro rapporto safety sarà a Valencia – ha detto questa mattina ad Agorà, su Rai Tre, un’attivista a bordo dell’Aquarius – le condizioni meteo nei prossimi giorni vanno a deteriorarsi per cui non potremo affrontare questo trasporto con tutte le persone a bordo. La soluzione che è stata individuata da Roma è di affidare 500 dei nostri soccorsi alla nave Dattilo della Guardia Costiera e a una nave della Marina di cui non sappiamo ancora l’identificativo".

#Aquarius : j’ai d’abord une pensée pour les 629 hommes, femmes, enfants qui sont sur ce bateau. Parler de « migrants » est déshumanisant. Ce sont des personnes. Ce que fait le gouvernement italien est immonde. #TDinfos @publicsenat pic.twitter.com/Z06OpwTgw2 — Gabriel Attal (@GabrielAttal) 12 giugno 2018